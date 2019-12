Solidarietà: un tappeto rosso e tanti sacchetti della spesa per i poveri

Condividi

Un gesto di solidarietà che tocca il cuore quello fatto dai cittadini di Iglesias, in Sardegna. Nel centro della città è stato steso un tappeto rosso e sopra sono stati posizionati centinaia di sacchetti della spesa per aiutare i poveri. Doni e generi di prima necessità per non dimenticare chi è in difficoltà e permettergli di trascorrere un Natale dignitoso. Lo scatto del tappeto rosso è diventato virale sul web ed ha ricevuto il plauso di migliaia di utenti.