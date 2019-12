Dove trovare i migliori film da vedere in tv

Condividi

Linkedin email

Oggigiorno per i telespettatori non è sempre facile avere un quadro chiaro e completo del palinsesto televisivo quotidiano, visto l’ampio numero di canali a loro disposizione. L’offerta ampia e frammentata, per esempio, talvolta potrebbe rendere difficile individuare tutti i film in programmazione nel corso di una serata.

Per orientarsi all’interno di una realtà così vasta, allora, è possibile ricorrere alle risorse del web: esistono, infatti, diversi siti che ogni giorno riportano il palinsesto della serata, così da permettere ai telespettatori di confrontare, tra le altre cose, anche i vari film in onda su ciascun canale. Uno dei migliori siti internet in questo contesto è Programmitv.info, dove è possibile visionare con molta comodità i palinsesti e capire quale tra i film di stasera in tv faccia al caso proprio.

Controllare online il palinsesto televisivo

Il sito di ProgrammiTV presenta un’interfaccia semplice e molto intuitiva, con numerose informazioni su un’ampia quantità di canali televisivi, ricavate da un’analisi quotidiana dei palinsesti.

Tra i canali del digitale terrestre sono presenti i tradizionali Rai e Mediaset, ma anche TV8, Cielo, i canali Premium trasmessi in chiaro, DMAX e molti altri. Nella sezione dedicata al satellitare, invece, si possono trovare diversi canali Sky, come quelli del pacchetto Cinema, Sky Atlantic e Sky Uno, ma anche i canali Fox, History Channel, Comedy Central ecc.

Se, invece, più che a un canale specifico si è interessati a una panoramica completa della programmazione del giorno, è possibile consultare le apposite sezioni del sito. Nell’area Oggi in TV, per esempio, è possibile per l’utente selezionare determinati parametri per affinare la ricerca: per esempio, si può scegliere di visualizzare i programmi in onda in una determinata finestra temporale oppure di specificare il genere che si predilige, tra film, fiction, documentari e così via.

È anche presente una pratica Guida TV, che si può consultare scegliendo tra le voci Stasera in TV, Stasera su SKY, Stasera su Premium, Film TV Stasera, Programmi TV Domani.

Nella sezione Stasera in Tv è possibile consultare i palinsesti dei canali generalisti tradizionali, come Rai Uno, Canale 5, La7 e tanti altri. Ovviamente, vengono riportate anche le indicazioni sull’orario in cui il programma andrà in onda: per ogni trasmissione, inoltre, si potrà consultare una breve scheda informativa.

Le aree tematiche Stasera su SKY e Stasera su Premium offrono una selezione dei migliori programmi sui canali delle due compagnie. In entrambi i casi, oltre al titolo del programma o del film in palinsesto, sarà indicato l’orario di messa in onda, il canale, il tipo di trasmissione, l’anno di produzione e una breve sinossi.

Per gli appassionati di cinema, per di più, è presente anche l’apposita sezione dedicata, Film TV Stasera, dove si trova una selezione dei film più interessanti della serata odierna. Anche in questo caso, sono presenti tutte le informazioni necessarie per poter scegliere non solo una proposta di qualità ma conforme ai propri gusti.

Infine, è disponibile anche consultare la programmazione del giorno successivo alla voce Programmi TV Domani.

Tutte queste informazioni e la facilità con cui si possono reperire, fanno di Programmitv.info un ottimo servizio, sicuramente consigliato a chi è interessato a cercare in tranquillità un buon programma da guardare in TV.