Dolci natalizi: panettone batte pandoro. Ma c’è il boom del fatto in casa

Panettone batte pandoro, ma i dolci fatti in casa battono quelli industriali. È questo quanto emerge, in sintesi, dall’analisi di Coldiretti/Ixe “Il Natale nel piatto”. Il 79% degli italiani secondo quest’indagine preferisce il panettone, mentre il pandoro si ferma al 72%, ma attenzione al chilometro zero. In quasi la metà delle famiglie italiane (48%) c’è chi prepara in casa i dolci della tradizione locale del Natale con ricette custodite spesso da generazioni. In Veneto per esempio il tipico dolce di Natale è la “pinza”, noto anche con un altro nome.

«Oltre all’ingrediente base, la farina, il panettone 100% italiano – spiega Coldiretti – utilizza burro, zucchero, uova, lievito madre e scorze di arance candite, tutti di produttori nazionali». (t.d.b.)