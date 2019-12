Grandi Navi in laguna, l’allarme di “Nature”: «Erosione e inquinamento»

Condividi

La prestigiosa rivista scientifica “Nature” ha pubblicato nei giorni scorsi uno studio sull’impatto delle navi mercantili e da crociera sui fondali lagunari di Venezia. Dalla ricerca, basata su una tesi di dottorato a Ca’ Foscari del veneziano Gianmarco Scarpa che ha lavorato con un team di scienziati e ricercatori (Giorgia Manfè, Giuliano Lorenzetti, Kevin Parnell, Tarmo Soomere, John Rapaglia) coordinati dalla docente Emanuela Molinaroli e dal dottore Luca Zaggia, ricercatore del CNR Ismare, emerge uno scenario preoccupante, cioè che la morfologia della laguna è destinata a modificarsi a tal punto da trasformarsi in una baia.

I dati raccolti nello studio documentano come in 54 anni le casse di colmata, cioè le tre isole artificiali della Laguna di Venezia realizzate con il materiale di scavo proveniente dalla costruzione del canale dei Petroli, si siano ritirate dai 70 ai 220 metri con una media di erosione che va dai due ai sette metri all’anno. Secondo lo studio ogni nave crea al suo passaggio un’onda che ha un impatto devastante sui fondali della laguna. Si tratta di onde alte fino a un metro e mezzo, due metri per le navi da crociera, che sui bassi fondali hanno l’effetto di piccoli tsunami.

La ricerca è stata compiuta su 600 campioni, ma il passaggio delle Grandi Navi, mercantili e turistiche, è stato, nel 2016, rispettivamente di 3000 e 500. La ricerca si conclude con un’osservazione sull’inquinamento, che potrebbe aumentare notevolmente a causa di sostanze tossiche e contaminanti, accumulate nel canale dei Petroli per le lavorazioni industriali e che potrebbero essere rilasciate a causa della continua risospensione dei sedimenti.