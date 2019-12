Scienza, le 3 ricerche più assurde

Condividi

Il Natale, tra le altre cose, è anche un momento per rilassarsi, magari leggendo articoli curiosi. Per questo il “British Medical Journal” ha stilato una lista delle ricerche scientifiche più assurde, ma tutte vere, condotte e poi pubblicate in questo periodo. Eccone 5 selezionate per voi.

Può una renna avere il naso rosso?

Un gruppo di ricercatori olandesi, ossessionato da Rudolph, renna di Babbo Natale che dal 1939 è una vera e propria icona pop, ha deciso di scoprire se le renne possano veramente avere il naso rosso e hanno scoperto che, avendo nel naso una densità di vasi sanguigni superiore del 25% rispetto agli uomini, non è così assurdo che Rudolph possa avere il naso rosso.

Ascoltare metal fa male alla salute?

Alcuni ricercatori australiani, forse preoccupati dal loro stesso stile di vita, hanno deciso di studiare gli effetti dell’headbanging sui muscoli del collo. E hanno scoperto che sì, si rischiano contratture e strappi muscolari. Quando hanno proposto ai soggetti usati nello studio di cambiare genere musicale e darsi alla trap hanno potuto constatare un grande aumento di casi di autocombustione.

Quanto dura una scatola di cioccolatini in un ospedale?

Alcuni ricercatori inglesi hanno scoperto che una scatola di cioccolatini lasciata aperta in un reparto ospedaliero dura in media 51 minuti e che i principali consumatori di questi dolci sono infermieri e tecnici sanitari.

