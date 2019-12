Solitudine, non solo anziani: «I giovani non sanno con chi parlare»

Condividi

«Ho ingerito una sostanza tossica. Volevo farla finita. Aiutatemi». Al telefono ansima la voce di una giovane donna. «I miei genitori sono in casa, ma non voglio dir loro cosa ho fatto». Scatta l’allerta. La ragazza fornisce i propri dati: nome, cognome, numero di telefono. L’operatore avvisa i carabinieri. «D’accordo, mandatemi l’ambulanza. Non mi importa più di nulla» conclude. Questa è solo una delle tante chiamate che arrivano ogni giorno a “Telefono Amico”, il servizio nazionale attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 per dare ascolto a chiunque provi solitudine, angoscia, tristezza, disagio o comunque abbia bisogno di condividere il proprio sentire con qualcuno. Ogni anno al servizio di volontariato, 20 i centri nel territorio, arrivano 50 mila chiamate, un quinto di queste nei cinque del Veneto: circa 3 mila a Padova e Vicenza, 2 mila a Treviso, mille a Venezia e Bassano del Grappa.

L’utente medio: uomo tra i 45 e i 65 anni

L’utente medio in realtà è uomo, tra i 45 e i 65 anni, che vive solo. «A differenza del pensare comune, che crede siano soprattutto donne o anziani – spiega Cristina Rigon, vicepresidente nazionale di Telefono Amico e presidente del centro di Padova, nonchè operatrice volontaria – le donne hanno una rete sociale molto più ampia e strutturata: la collega di lavoro, l’amica, il parente. Il maschio invece fa fatica a parlare di problemi personali, relazionali e intimi, preferisce raccontarli ad uno sconosciuto, protetto dall’anonimato». Il 54% chiama semplicemente di parlare della propria condizione di solitudine: «Sì, legata all’area esistenziale del sé e a quella relazionale: famiglia, affetti, rapporti amicali. E ci sono anche giovani: in una società iperconnessa come la nostra spesso fanno fatica a trovare relazioni vere». Gli uomini, in particolare, «a volte ci parlano di disturbi sessuali, di perversioni fino ad arrivare alla pedofilia. “Sono andato al parco e ho visto i ragazzini, non so cosa fare mi sento attratto da loro”. Da noi arriva di tutto. Nel bene e nel male. Chi ci contatta ha bisogno di parlare con qualcuno di cose che non direbbe mai altrimenti. Spesso su questi temi psicologici e psichiatri fanno riferimento a noi».

Whatsapp Amico

A Padova due anni fa in via sperimentale, unico servizio attivo in Italia, è partito “whatsappa amico”, chat aperta da martedì a venerdì dalle 18 alle 21: «Si rivolge ad un utenza giovane, tra i 19 anni e i 25/30 anni, in un anno abbiamo preso 2500 chattate. Tantissime se si considera l’orario ridotto. In questo caso più ragazze che maschi, giovani che fanno fatica a relazionarsi con gli amici, con la scuola, con i genitori. Un mondo sommerso che riusciamo a raggiungere solo così, perchè non chiamano. E si parla tantissimo di suicidio, forse perchè i giovani oggi enfatizzano tutto». Gli operatori vengono preparati con corsi di formazione e aggiornamenti continui («facciamo due incontri mensili anche con esperti esterni e supervisori»). Devono affrontare ogni tipo di situazione, anche le più delicate, quelle in cui una parola potrebbe fare la differenza. Rigon spiega che «non è facile quando si parla di suicidi: noi non interveniamo in maniera diretta, può farlo il presidente del centro, avvisato dall’operatore. Allora si allertano i carabinieri. La difficoltà spesso è capire se il suicidio è veramente in atto. A volte le persone che chiamano ricattano anche: io vivo solo se tu mi dai delle ragioni per vivere».

Violenza contro le donne

Arrivano anche chiamate di donne che segnalano violenza psicologica e fisica: «Un primo contatto, una presa di coscienza dell’abuso, della realtà. Sono chiamate delicate, se proviamo ad indirizzarle verso i centri antiviolenza spesso riagganciano. Hanno paura, non hanno il coraggio di rivolgersi direttamente ai carabinieri o alle strutture specializzate. Con loro serve tantissima accoglienza». Arrivano telefonate come questa: «Mio marito mi ha picchiata, ho paura… oddio, sta arrivando, devo riattaccare». E la chiamata si chiude lì: «Non è facile nemmeno per noi. Di recente ha chiamato un uomo: piangeva a dirotto e non riusciva a parlare. Ti fanno stare male situazioni come queste». La casistica é sterminata, una discesa nell’abisso: «Ci sono i malati psichici, disabilità e infermità, non casi gravi, che chiedono compagnia. E le persone che affianchiamo nel loro quotidiano. Una signora anziana ci chiama tutti i giorni da 25 anni: l’abbiamo accompagnata nella vita, dal matrimonio alla morte del marito, alle nozze del figlio, al suo essere sola in casa». In diminuzione le chiamate per la perdita del lavoro: «In passato sono arrivate, ora meno, probabilmente utilizzano altri canali».

A Natale un ascolto speciale

Con le festività Telefono Amico ha predisposto un servizio speciale, no-stop dalla vigilia a mezzanotte del 26 dicembre: «In questi giorni si amplifica il malessere: quando tutti stanno bene e tu dentro ti senti morire, si produce un’onda maggiore di disperazione. Magari sei solo, i figli sono lontani e non vengono a pranzo a Natale. In questo caso fai compagnia alla persona. Tra l’altro stiamo cercando di dare una spinta maggiore per intercettare disagi più quotidiani, quello che non si racconta perchè spesso si teme il giudizio degli altri. La relazione extraconiugale, problemi con la famiglia, con i figli. Ricerche e dati nazionali confermano che cresce il malessere e spesso non c’è la possibilità di rivolgersi a uno psicologo perchè sono percorsi costosi». Il numero delle chiamate da parte dello stesso utente è decisamente variabile: «Abbiamo anche constatato un fenomeno anomalo: ci mandano una mail, come primo contatto, e poi basta. Però di recente una ragazza ha scritto su whatsapp: l’anno scorso vi ho chiamato e scritto per moltissimo tempo. “Pensavo di ammazzarmi e invece mi avete aiutato, a prendere in mano la mia vita, a parlare con uno psicologo. Volevo dirvi grazie di cuore per quello che avete fatto”: una chat così ci ripaga di tutto».

I servizi

Rigon, padovana sposata e responsabile in un’azienda della grande distribuzione, è entrata da volontaria 16 anni fa: «per mettere a disposizione la mia predisposizione all’ascolto». Da allora è partita un’avventura speciale, a servizio degli altri. «A Padova ma anche a Venezia con le scuole facciamo laboratori di ascolto per le quarte e le quinte. Con i comuni di Padova e Treviso invece è nata la collaborazione per le telefonate amiche agli anziani su liste fornite dalle amministrazioni». Telefono amico risponde dalle 10 alle 24 ogni giorno al numero 199284284. Il servizio “whatsapp amico” a Padova dal martedì al venerdì dalle 18 alle 21 al numero 3450361628. Le attività del servizio si possono trovare sul sito www.telefonoamico.it o sulla pagina Fb.