Lo Youtuber più ricco? Ha 8 anni e guadagna milioni giocando

Condividi

Linkedin email

Nella classifica annuale di Forbes sugli Youtuber più ricchi, ad occupare il primo posto in classifica è Ryan Kaji, texano di 8 anni che nel 2019 ha guadagnato 26 milioni di dollari (4 in più rispetto al 2018). Nel suo canale “Ryan’s World”, che conta 23 milioni di iscritti ed ha generato oltre 34 miliardi di visualizzazioni da quando è aperto, il piccolo milionario prova e recensisce ogni tipo di gioco e conduce esperimenti scientifici per bambini.

Al secondo posto troviamo Dude Perfect, cinque ragazzi che postano video di acrobazie sportive (20 milioni di dollari le loro entrate), e al terzo Anastasia Radzinskaya, una bambina russo-americana di cinque anni con paralisi cerebrale (18 milioni di dollari per lei).