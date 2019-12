Condividi

Linkedin email

È ricoverata in Rianimazione all’ospedale di Padova una bimba di tre anni che ha rischiato di annegare nella piscina di un hotel di Abano Terme.

L’incidente è avvenuto il giorno di Natale, alle 17; la piccola si trovava con i suoi genitori, una coppia laziale. Non sono note le dinamiche di quanto accaduto, se non l’intervento del Suem 118, che ha trasportato in città la bimba in codice rosso.