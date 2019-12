Belluno, addio al 2019 dal Col de Moi

Condividi

Martedì 31 dicembre l’associazione “Alpinia itinera-viaggi libri e servizi per il territorio” ha deciso di festeggiare l’ultimo giorno dell’anno organizzando una camminata di media difficoltà per dislivello e lunghezza su sentieri escursionistici e strade sterrate e asfaltate, in provincia di Belluno.

Il Contributo di partecipazione è 5 euro per i soci e 8 euro per i non soci di Alpinia. Ritrovo alle ore 8.00 davanti alla sede di Alpinia a Santa Giustina o alle ore 8.30 nel Pizzale in località Zelant di Borgo Valbelluna.

Da Zelant si percorre la lunga cresta del Monte Cozzolin fino a raggiungere il Bivacco di Casera Vallon Scuro. Da qui in breve si tocca la panoramica Cima di Vallon Scuro, da cui la vista si apre sulla Pianura Veneta, sulle Prealpi e sulle Dolomiti Bellunesi. Scesi a Forcella Foran si giunge infine con un ultimo strappo in salita alla sommità del Col de Moi, balcone ancora più panoramico sul paesaggio circostante. Percorrendo infine la Val Foran si torna al luogo di partenza.

(Ph. Facebook – Addio al 2019 dal Col de Moi)