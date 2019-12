San Silvestro e Capodanno: origini, storia e tradizioni

Condividi

Mancano pochi giorni alla fine del 2019 e all’arrivo del 2020. Il primo giorno dell’anno si chiama Capodanno ed è segnato in rosso sul calendario, anche se di solito quando si parla dei festeggiamenti di Capodanno si intende una festa che inizia il 31 dicembre, cioè l’ultimo giorno dell’anno, che invece non è un giorno festivo. Per la religione cattolica il 1 gennaio è una festa di precetto (i fedeli infatti dovrebbero andare a messa) in quanto si celebra la Solennità della Madre di Dio. Il giorno precedente, San Silvestro, invece, è dedicato a papa Silvestro I, colui che, secondo la leggenda, convertì al cristianesimo l’imperatore romano Costantino (quello del celebre editto che mise fine alle persecuzioni).

Simbolicamente questa festa rappresenta il passaggio dalla morte alla vita, dal vecchio al nuovo. Alcuni popoli lo festeggiavano tra il 31 ottobre e il 1 novembre, altri il 25 marzo. In Francia coincideva con la Pasqua e in Spagna con il Natale, ma poi alla fine del ‘600 papa Innocenzo VI, basandosi sul calendario giuliano (stabilito appunto da Giulio Cesare), decise che per tutti i cattolici l’anno nuovo iniziava il 1 gennaio.

Tradizioni

È usanza tipica del veglione di Capodanno indossare biancheria intima rossa. Secondo alcuni è una tradizione cinese che serve per scacciare i demoni, secondo altri viene dagli antichi romani per cui il colore rosso simboleggiava potere, amore, salute e fertilità.

Anche i botti di Capodanno hanno origine antica (pare che i fuochi d’artificio siano stati inventati dai cinesi) e servivano sempre a scacciare i demoni.

Una tradizione tipica consiste nel lanciare dalla finestra oggetti rotti e vecchi, simboleggiando così il passaggio a una nuova fase della propria vita.

Il melograno è considerato un simbolo di fedeltà e fertilità.

Le lenticchie invece simboleggiano i soldi.

La noce è considerata un’allegoria dell’Uovo Filosofico ma più in generale dell’essere umano.

Far saltare il tappo della bottiglia è considerato un rito propiziatorio. Se qualcuno viene colpito dal tappa si sposerà entro l’anno.

Anche l’uva è considerata simbolicamente un richiamo per i soldi.

Il vischio è considerato una protezione per gli innamorati che usano infatti baciarsi sotto di esso.

Lo zampone è simbolo di prosperità.

In molte regioni d’Italia si usava passeggiare per le strade cantando la strenna. Allo scoccare della mezzanotte, incontrare un vecchio o un gobbo portava fortuna, invece incontrare un bambino o un prete secondo questa tradizione porta disgrazia.

Infine, si dice che fare o non fare una cosa a Capodanno sia propiziatorio per tutti i 12 mesi seguenti. In Veneto per esempio si dice “chi pianze a Capodano, pianze tuto l’ano” “chi piange a Capodanno, piange tutto l’anno”.

(Fonte: Meteoweb.eu)