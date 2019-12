Bardolino, Capodanno tra moto e fuochi d’artificio

Condividi

Grande festa di San Silvestro a Bardolino (Verona). Due palchi live (lungolago e Piazza Matteotti), mercatino di Natale, stand enogastronomici, pista di pattinaggio coperta e il meraviglioso spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte.

In una tensostruttura riscaldata sul lungolago di Bardolino, inoltre, il Motoclub di Bardolino ha inoltre organizzato una festa per motociclisti e non con ottimo cibo, vino e birra a fiumi. A seguire il concerto dei “Castadiva”.

(Ph. Facebook – Bardolino Top)