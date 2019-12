Belluno, Capodanno in piazza con musica e video

Condividi

Tre DJ, 7 ore ininterrotte di musica e la grande novità dei videoclip proiettati su uno dei palazzi più conosciuti del centro città: queste le grandi novità del Capodanno in piazza a Belluno che, come da tradizione, torna in centro città. L’appuntamento è naturalmente per martedì 31 dicembre, quando Piazza dei Martiri sarà pronta ad accogliere tutti i bellunesi che vorranno salutare in ottima compagnia il nuovo anno.

Grazie all’impegno del Comune di Belluno e con la collaborazione di Doff Eventi, infatti, il Campedel sarà animato da musica e video fino alle prime ore del nuovo anno; la società che curerà questa edizione 2019/2020 si occupa da tempo di organizzazione eventi e spettacoli, tanto da essere stata impegnata anche in occasioni di concerti di grandi artisti nazionali.

Programma

Dalle 20.30 alle 23.30, spazio alla consolle sul palco a DJ “Cic.1” che alternerà brani funk a pezzi della disco anni ’70, a remix, a canzoni hip hop e a musica house, per far ballare tutte le generazioni.

La novità del Capodanno in Piazza 2019-2020 arriverà alle 23.30 e durerà fino alle 2.00: sul palazzo dell’ACI saranno infatti proiettati i videoclip dei brani più amati e conosciuti degli ultimi 30 anni, mentre la musica accompagnerà i bellunesi nel nuovo anno.

«Questo Capodanno – commenta in una nota l’assessore alle manifestazioni, Yuki d’Emilia – sarà la ciliegina sulla torta di questo meraviglioso Natale nel capoluogo, frutto della collaborazione tra il Comune di Belluno e il Consorzio Centro Storico e sostenuto dal Comune con un budget di oltre 75mila euro: un Natale ricco di novità, come la nuova sistemazione dei mercatini, e di innovazioni, come i video proiettati sul Palazzo Ex Tribunale e per Capodanno anche in Piazza dei Martiri. Sarà sicuramente un’altra, bellissima occasione per ritrovarsi tutti in centro e festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno».