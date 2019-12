«Problemi col volo, Hellas annulla amichevole. Ma deve recuperarla»

Condividi

Linkedin email

«A seguito della decisione dell’Hellas Verona di non giocare l’incontro amichevole del 22 dicembre a Tunisi, secondo gli accordi sottoscritti e registrati alla Fifa, Gusta Trading KG intende richiamare pubblicamente, dopo averlo fatto in ogni altra modalità, l’Hellas Verona alle proprie responsabilità contrattuali. Questo pubblico richiamo si è reso urgente anche a seguito dell’ultimo comunicato diffuso dal Club Africain, che in assenza di un annuncio da parte dell’Hellas Verona di disponibilità a giocare l’incontro in una prossima data, ha annunciato precise azioni di rivalsa presso il Tas, massimo organo sportivo competente». Lo afferma in una nota la Gusta Trading KG, l’agenzia di consulenza specializzata nel settore calcio, riguardo il match amichevole che la squadra veronese avrebbe dovuto disputare, ma che è saltato per problemi con il volo.

«Pur non avendo infatti alcuna responsabilità l’Hellas Verona per la mancata partenza di venerdì 20, non può dirsi altrettanto per la decisione di ignorare le alternative riparatorie prontamente garantite ed illustrate ufficialmente dalla nostra Agenzia, che avrebbero comunque permesso di giocare il match ed ottemperare ai propri impegni», prosegue il comunicato -. Alla luce degli sviluppi e altresì delle notizie diffuse sui mezzi di stampa veronesi e nazionali che lascerebbero laconicamente intuire mancanze di professionalità ed onorabilità che ledono la reputazione

della scrivente, invitiamo pubblicamente Hellas Verona – conclude la società – ad annunciare la propria disponibilità a fissare una data prossima per recuperare l’incontro, ferme restando le stesse condizioni».

(Ph. Facebook – Club Africain Tunisi)