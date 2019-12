«Professionisti onesti siano sentinelle contro le mafie»

Condividi

«Ho apprezzato l’invito a superare la diffusa omertà che spesso cela un sofisticato sistema di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite. Omertà che si traduce nel silenzio, ovvero nella mancata segnalazione o, peggio, nella collaborazione attiva con tale sistema».

Comincia così la lettera aperta, indirizzata alla presidente della Commissione Giusizia alla Camera, Francesca Businarolo (M5S), a firma Alberto Mion presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona. La presidente aveva infatti denunciato il ruolo sempre più importante dei “colletti bianchi” nel progressivo avanzamento dell’economia mafiosa nel nostro territorio.

«Condivido che il nostro Paese, la nostra Regione, la Provincia di Verona abbiano bisogno di un tessuto economico-produttivo sano che non si lasci sopraffare dalla malavita, con l’effetto, nei casi più gravi, di distruggere le aziende.

Con riferimento all’affermazione che: “i commercialisti sono sempre più cerniera tra il mondo delle imprese e quello criminale“, pur contestando l’inaccettabile generalizzazione, condanno con forza tali comportamenti e ricordo come la prevenzione di essi sia, da sempre e in particolare negli ultimi anni, uno degli obiettivi del nostro Ordine, a livello locale e nazionale – scrive Mion – Il danno di immagine che la categoria professionale che rappresento subisce a causa del comportamento di pochi, è tale da indurci a profondere il massimo impegno per vigilare su un fenomeno che ci danneggia come professionisti e come cittadini».

Il presidente dei commercialisti veronesi non si tira indietro, anzi: «Come Consiglio dell’Ordine proseguiremo pertanto nell’attività di sensibilizzazione dei nostri iscritti al fine di un corretto rapporto con i clienti, nel monitoraggio delle singole situazioni e soprattutto nella formazione e nella sensibilizzazione dei colleghi dai rischi di infiltrazione. Consapevoli del nostro ruolo di garanti della cultura della legalità e di sentinelle della correttezza professionale dei nostri iscritti, l’Ordine dei Commercialisti che rappresento intende tutelare i cittadini, i clienti dei professionisti, il nostro territorio e la nostra categoria professionale nel contrasto alla criminalità organizzata».