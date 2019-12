Tutti pazzi per le vacanze dell’influencer: è un paesino veneto

Condividi

Marzia Kjellberg, influencer sposata con uno youtuber con cui vive a Londra, ha recentemente postato alcune foto delle sue vacanze natalizie, facendo impazzire i fan. Alcuni pensavano fosse «un quadro», altri un villaggio del Messico (tanto che ha dovuto modificare il post chiarendo che si trattava dell’Italia). Si tratta invece di Laghi (Vicenza), che con 130 abitanti è il paese più piccolo del Veneto.

L’influencer infatti all’anagrafe è Marzia Bisognin, originaria di Arzignano, e in questi giorni era in visita dai suoi parenti per le feste, come capita a molti che vivono lontano. La speranza ora è che la sua popolarità possa servire a Laghi per farsi conoscere nel mondo e che ciò possa essere proficuo per la comunità. (t.d.b.)

Visualizza questo post su Instagram 🏰 Un post condiviso da Marzia Kjellberg (@itsmarziapie) in data: 23 Dic 2019 alle ore 1:02 PST