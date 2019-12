“Presepiando” a Padova: mostra e spettacoli al Santo

Condividi

Linkedin email

Anche se le feste, per il momento, sono finite, prosegue a Padova fino al 10 gennaio una delle tante iniziative di Natale, “Presepiando”, cioè passeggiando lungo le vie della Cittadella Francescana tra Piazza e Via del Santo, Via San Francesco, Via Ospedale e Via Cesarotti, provate a dare uno sguardo attento, e non solo una sbirciatina veloce, alle vetrine dei negozi: si potranno così ammirare degli eccellenti esempi di artigianato presepistico. Si tratta di una mostra di presepi artigianali organizzata dall’Associazione Gattamelata giunta quest’anno alla 6ª edizione.

L’inaugurazione avrà luogo il 2 dicembre presso la casetta con il Presepio in Piazza del Santo. Per oltre un mese, dalle vetrine dei negozi saranno visibili presepi realizzati con varie tecniche e materiali, dal legno alla terracotta, dal gesso alla cera, dalla resina all’argento, provenienti non solo dal Veneto ma da tutta Italia. Oltre che dalle vetrine, i presepi si potranno ammirare anche all’interno dei negozi, i cui titolari saranno lieti di accogliere i visitatori interessati.

E per chi volesse conoscere appieno la tradizione e le caratteristiche di questo evento, l’associazione dà la possibilità di compiere un percorso guidato sulla via dei presepi accompagnati da un incaricato dell’Associazione. In occasione della mostra verrano proposti anche altri eventi gratuiti organizzati dall’Associazione Gattamelata (eventuali offerte verranno devolute al progetto 2019 di Caritas Antoniana rivolto ai malati mentali del Togo):

Programma

3 dicembre, ore 20:30, la sala Teologica della Basilica del Santo a Padova farà da cornice al CONCERTO GOSPEL Free Voice Choir.

8 dicembre Piazza del Santo e via Cesarotti ospiteranno “All’Ombra del Gattamelata”.

14 dicembre, ore 20:45, la Sala dello Studio Teologico della Basilica di Sant’Antonio farà da cornice allo spettacolo teatrale Bergasse19, messo in scena dalla Compagnia Teatrale BEOLCO RUZANTE, con la regia di Nicola Stefani e Claudia Andreazzi e le grafiche di Gianmarco Zonta.

19 dicembre, ore 20:30, Santa Messa per i commercianti (presso la Sala del Capitolo, nella Basilica di Sant’Antonio) celebrata dal rettore della Basilica del Santo padre Oliviero Svanera.

21 dicembre, ore 20:45, nella Sala dello Studio Teologico della Basilica del Santo andrà in scena l’operetta Natale in Pontevedro a cura dell’associazione MUSE.

(Ph. Facebook – Presepiando)