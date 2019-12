Condividi

Tragedia sul Terminillo (Rieti) nel Lazio dove un escursionista vicentino di 46 anni è scivolato su un canalone ed è deceduto. Illesi invece i suoi compagni di cordata.

L’incidente è avvenuto verso le 10 per cause ancora in corso di accertamento e il corpo è stato recuperato poco prima di mezzogiorno. Sul posto polizia, soccorso alpino, vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

(Fonte: TgRVeneto)