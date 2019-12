VIOFF Golden Factor, il talento entra a Vicenza

Condividi

Il talento “entrerà” in negozi, bar e ristoranti di Vicenza dal 17 al 19 gennaio 2020 in occasione del VIOFF Golden Factor, alimentando una proposta a tutto tondo: dalla musica alla letteratura, dal teatro all’artigianato artistico, attraverso esposizioni e piccoli eventi a misura di grande pubblico.

Basti pensare a ViWine Gold Edition, sabato 18 gennaio, un attesissimo appuntamento sulle eccellenze vinicole e gastronomiche locali, con numerose degustazioni di vini di pregio e piatti gastronomici della tradizione.

I ristoranti, in piena sintonia con il ViWine Gold Edition, e in collaborazione con Confcommercio Vicenza, proporranno dei Golden Menù che soddisferanno i palati più raffinati, con pietanze che valorizzeranno i prodotti del territorio.

Inoltre, ventuno botteghe storiche del centro storico di Vicenza saranno location di un’esclusiva mostra diffusa dal titolo A&D – Artigianato e Design promossa da CNA Veneto Ovest, un evento ideato per mettere l’accento sull’eccellenza artigiana e manifatturiera del Made in Italy, con l’esposizione di prodotti realizzati da diversi laboratori artigiani. La mostra, gratuita ed aperta al pubblico, sarà in programma dal 17 gennaio al 2 febbraio.

L’opening event, aperto al pubblico, sarà venerdì 17 alle 17 presso l’Idea di Maria Luisa Amatori (Piazza dei Signori 56).

Anche le vetrine saranno allestite a tema Golden Factor e in esse sarà possibile apprezzare le performance artistiche organizzate in collaborazione con la curatrice d’arte vicentina, Sharon Di Carlo.

(Ph. Facebook – VIOFF)