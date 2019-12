Bimbo scosso: non c’è più speranza. E’ omicidio

Condividi

Linkedin email

E’ durata una manciata di ore la speranza di poter salvare il piccolo di 5 mesi entrato in coma per essere stato scosso dalla madre. Il flebile flusso sanguigno cerebrale si è interrotto ed il bimbo è clinicamente morto. Manca solo il parere ufficiale della commissione allo stop delle macchine che lo stanno tenendo in vita nel reparto di Terapia intensiva di Padova.

La madre, una vicentina 29enne residente a Mestrino, era stata accusata di lesioni gravissime aggravate, dopo che lei stessa ha ammesso davanti agli investigatori e al magistrato di aver scosso violentemente il figlio: ora la prospettiva è quella di un’incriminazione per omicidio.