Conte: «Il 34% della spesa pubblica al Sud. Salvini è insidioso»

E’ durata due ore la conferenza stampa di fine anno del Presidente Giuseppe Conte ed è stato tutt’altro che un discorso formale, anzi, non è mancata anche una parte prettamente “esecutiva”, con la nomina di due ministri al posto del dimesso Lorenzo Fioramonti: Lucia Azzolina (M5S) sarà ministra della Scuola, Gaetano Manfredi (attuale presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane) della Ricerca e università. Conte ha inoltre ribadito di non voler fondare un partito nè di vedersi alla guida di un Conte ter.

L’azione di governo

«E’ stato uno sprint ad ostacoli per mettere il Paese in sicurezza, occorreva una manovra seria e responsabile, avevamo il compito di recuperare 23 miliardi per disinnescare l’Iva» è stato l’esordio del premier che ha proseguito descrivendo la successiva maratona: «Gennaio sarà l’occasione per fermarsi a riflettere e confrontarsi per cercare di rilanciare l’azione di governo». I pilastri:«Snellire la macchina burocratica» anche con «nuove assunzioni» nella Pa («Sarà una riforma che scontenterà molti, quando si dice a un ufficio pubblico “anziché 60 giorni hai 30 giorni per realizzare il tuo compito” ci sono delle reazioni ma le dobbiamo superare»), «digitalizzazione» e «riformare i processi».

«Abbiamo da rilanciare il sistema fiscale e riorganizzarlo, dobbiamo semplificare le aliquote, ridurle, agire per abbassare la pressione fiscale. È chiaro che qualsiasi governo ha preannunciato questo medesimo obiettivo: se non vogliamo mandare il Paese in bancarotta e sottoporlo a una procedura di infrazione che ci farebbe molto male, dobbiamo lavorare in modo serio e credibile. L’unica prospettiva che ho da offrirvi è combattere l’evasione fiscale» ha proseguito.

Il Sud

«Abbiamo obiettivi ambiziosi», ammette il presidente del Consiglio. Parla di infrastrutture («Dobbiamo incrementarle, migliorarle e manutenerle in modo efficace. Quello che abbiamo visto fin qui non ci piace affatto») e soprattutto di rilancio del Sud: «Vogliamo colmare il divario Nord-Sud», ha aggiunto, «ponendo fine alla annosissima questione meridionale». Come? Conte accenna a un «piano strutturale per il Sud anche con le ferrovie dello Stato». «Senza il Sud il nostro Pil non ripartirà mai», aggiunge: per questo d’ora in poi «il 34% della spesa pubblica dovrà essere destinato preventivamente al Sud». «Per quanto riguarda le concessioni autostradali, confidavo di poter completare l’istruttoria entro questo mese», ha aggiunto «c’è procedimento in corso, l’istruttoria slitterà un po’, ma siamo in dirittura finale. Con massima serenità concluderemo questo procedimento che è impegnativo, non ci chiamate incerti. Lo porteremo a termine con rigore», aggiunge. Quanto ad Alitalia (che definisce «una compagnia in difficoltà»), il presidente del Consiglio assicura: «Non vogliamo svilirla né regalarla a nessuno. Ci stiamo incaponendo e siamo determinati a ristrutturarla per poi offrirla a soluzioni di mercato».

Salvini

Sul tema della modifica dei Decreti sicurezza e sulla vicenda Gregoretti, Conte dice di voler ascoltare le preoccupazioni del Presidente Mattarella e lancia una stilettata a Matteo Salvini: La Lega è una forza politica pienamente legittimata a partecipare al gioco democratico. Quel che più mi ha meravigliato però è il modo in cui Salvini interpreta la sua leadership, che ritengo insidiosa, perché si ritiene sciolta da vincoli e chiede pieni poteri. In questo modo produce slabbrature istituzionali e veri e propri strappi».

L’ambiente

E sull’ambiente: «Oggi la nuova frontiera è la lotta contro il cambiamento climatico, la svolta green. Se, come Europa, vogliamo rivendicare un primato mondiale, oggi la nuova frontiera è la leadership su questo fronte. Dobbiamo batterci per l’attuazione degli accordi di Parigi e diffondere questa sensibilità in tutti i continenti». Senza dimenticare, però, che sulla questione dei cambiamenti climatici «l’Ue è una piccola realtà rispetto al pianeta» : «come Italia siamo in prima fila per incitare tutti gli altri paesi ad andare nella direzione del tutela ambientale. Ma se non convinciamo gli altri non andremo da nessuna parte».

