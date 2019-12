Natale a Venezia con… toilette sul Ponte di Rialto

Condividi

Una passeggiata serale tra gli scenari più suggestivi di Venezia, resi ancora più magici dall’atmosfera natalizia, può venire rovinata da una scena di degrado come quella immortalata dal fotografo Marco Sitran, ex presidente del comitato referendario Mestre Venezia Due grandi città. Il suo cellulare ha catturato il didietro di un passante, che non aveva esitato a utilizzare il Ponte di Rialto come latrina a cielo aperto. Postata su Facebook, la foto ha raccolto in qualche decina di minuti un centinaio di commenti.