Ibrahimovic: Babbo Natale fa felice Scaroni (e tutti i milanisti)

«Ibra? Lo adoro». Così il presidente del Milan Paolo Scaroni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport del 15 novembre. Il manager vicentino aveva però aggiunto: «Ma sul mercato non decido io».

A distanza di poco più di un mese, il desiderio di Sacaroni, e di decine di milioni di milanisti in tutto il mondo, è diventato realtà: come è noto, Zlatan Ibrahimovic ha firmato un contratto con il Milan di 6 mesi con compenso di 3 milioni di euro, e opzione di rinnovo per un altro anno legato al rendimento personale. Lo svedese ha celebrato il suo ritorno con uno dei suoi “modesti” post.

Scaroni non si è ancora espresso sul nuovo arrivo, come non lo ha fatto l’altro celebre tifoso rossonero vicentino, il patron dell’LR Vicenza, Renzo Rosso. Oltre alla passione per il Diavolo, di cui la Diesel è anche partner, i due condividono anche quella per i colori biancorossi, con il presidente del Milan socio della società di via Schio.