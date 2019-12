Berlato toglie il post sessista ma passa al contrattacco

Condividi

Linkedin email

«Ho eliminato il post delle ragnatele solo per evitare squallide strumentalizzazioni a danno del partito, non prima di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposto assieme ai componenti della mia famiglia da parte degli animalisti».

Così Sergio Berlato, storico rappresentate dei cacciatori nonché navigato politico, ora in Fratelli d’Italia, all’indomani della bufera scatenata da una vignetta sessista con commento contro le “animaliste” e “vegane”. Decine le reazioni del mondo politico, sia locale sia nazionale (perfino il ministro M5S Federico D’Incà), che hanno fortemente stigmatizzato l’uscita del vicentino. Silenzio, invece, da parte di Fratelli d’Italia a partire dalla leader Giorgia Meloni.

«Sarà mia cura farne pervenire tempestivamente copia alle autorità competenti, unitamente alla mia denuncia querela per diffamazione aggravata e minacce per la quale ho già fornito mandato ai miei legali – e conclude – Alle autorità competenti spetterà la decisione per le conseguenti determinazioni».