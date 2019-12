«Sono in autogrill, sto tornando» ma scompare nel nulla

Condividi

Linkedin email

Ha i contorni del giallo la scomparsa di un 43enne di Mira la sua ultima traccia risale a poco prima delle 23 del 22 dicembre in un autogrill di Pesaro. Fabrizio Melodia ha chiamato la moglie aggiornandola sulla tappa del suo rientro verso casa dall’Abruzzo, dove sta lavorando ad un progetto televisivo con due professori di Marghera, con cui era in auto.

Sabrina Vian, da allora, non sa più nulla del marito e, il 24, ha sporto denuncia ai carabinieri. Poi, l’altro pomeriggio, ha pubblicato un post velocemente condiviso da decine di persone che conoscevano bene Fabrizio, operatore nel volontariato, attivista e scrittore.

La donna non vedeva il marito da alcune settimane e attendeva il suo ritorno a casa per trascorrere insieme le vacanze di Natale. L’uomo, comunque, l’aveva sempre chiamata regolarmente. Non sono noti, invece, i riferimenti delle persone con cui Fabrizio si sarebbe trovato al momento della scomparsa: un’informazione che potrebbe essere molto preziosa per indirizzare le ricerche.