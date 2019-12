L’oroscopo della settimana (30 dicembre-5 gennaio): Bilancia, metti l’amore al centro

Condividi

♈-ARIETE

SUCCESSO A PORTATA DI MANO

Venerdì 3 gennaio ci sarà nel tuo bel Segno il Primo Quarto di Luna e le conferme lunari che ne derivano in settimana ti incoraggiano nelle ambizioni e nella voglia di emergere, e pure nelle circostanze adatte ed affermare il tuo punto di vista in parecchisettori. Impegnandoti al massimo, mettendoci il cuore, la partecipazione e l’intelligenza è certo che la riuscita, il pieno successo nei campi di cui ti occupi, non ti sfuggirà affatto..

♉-TORO

SPECIALISSIMO SLANCIO!

Lo slancio che i molti valori Capricorno del periodo attuale per te comporta è la molla che ti farà arrivare dritto drittao alle finalità che da tempo persegui. Il fatto che Sole, Mercurio e Giove facciano trigoni speciali al bell’Urano che abita il tuo Segno è davvero capace di scatenare la tua imprenditorialità in maniera veloce, immediatamente pronta a cogliere l’attimo e in grado di portarti splendidi vantaggi sull’unghia. Dedicati anche all’amore.

♊-GEMELLI

FAVORISCI LA TENERA DOLCEZZA.

I due valori celesti che si legano all’affettività e ai sentimenti, cioè la mutevole e sensibile Luna e la dolce Venere, ti sono favorevoli al momento che la settimana inizierà. Luna e Venere ti favoriscono nella sfera amorosa e Marte, recandosi or ora in Sagittario, ti avverte che non deve virare per forza verso l’eros la relazione che ti lega alla persona amata, ma è meglio avverta in prima battuta le vibrazioni della tenerezza e della dolcezza.

♋-CANCRO

PENSA A INTEGRANTI ALTERNATIVE…

I piani che hai ben organizzato in tutti i particolari a livello teorico potrebbero non riuscire alla perfezione: i molti valori planetari nel contrapposto Capricorno fanno supporre che forse non proprio tutto avverrà come speri… Allora dei programmi alternativi e delle opportunità tenute di riserva potrebbero essere l’asso nella manica del momento e risolvere delle situazioni che potresti non gradire completamente. Pensaci.

♌-LEONE

MARTE ACCENDE LE TUE AZIONI.

Marte, nel suo percorso in Sagittario appena inaugurato è un Marte in Segno di Fuoco, vivacissimo e capace di vincere ogni stanchezza e ogni fase di demotivazione. Ti piacerà impegnarti per le cose che ti procurano soddisfacenti gioie e la promozione sociale e personale che t’interessa raggiungere. In amore occorre essere più dolci e dare ampio spazio alle espressioni delicate, alle parole dolci e alla intensa vicinanza emotiva.

♍-VERGINE

OTTIMI APPOGGI CELESTI.

Il periodo attuale pur se considerato di semi-festa e di solito non concentrato sulle questioni pratiche del lavoro, è invece per te fattivo, conclusivo e dalle finalità pratiche raggiunte con confortante facilità. I segnali di una ripresa forte e trascinante sono molteplici e si riferiscono all’incitamento che ti viene dai numerosi pianeti nei Segni di Terra e le prospettive che giusto ora ti si aprono davanti sono incredibilmente intense e positive.

♎-BILANCIA

METTI L’AMORE AL CENTRO!

Venere e la Luna, entrambi valori planetari che iniziano la settimana nel Segno amico dell’Aquario, daranno all’amore una priorità speciale e una sintonia a due veramente straordinaria. La settimana e gli eventi che vi si susseguono saranno all’insegna della vicinanza affettuosa con la persona del cuore, mai così in sintonia con le tue necessità amorose. Le stelle ti invitano a considerare l’amore come il vero perno della tua esistenza.

♏-SCORPIONE

SCINTILLANTE CONTENTEZZA

Sono le gioie che ti vengono dalla famiglia e dal clan domestico a rappresentare la ciliegina sulla torta della tua attuale scintillante contentezza. Ottime anche le relazioni sociali e davvero invidiabili le situazioni che ti metteranno in buon contatto con ambienti, mondi e settori che finora non si erano dimostrati così disponibili come appaiono adesso! Forse nasceranno legami che si riveleranno amicizie di ottima lega e, senza meno, di lungo corso!

♐-SAGITTARIO

CONSOLIDA LA TUA IMMAGINE.

Secondo le stelle per realizzare compiutamente i vari progetti che gli astri stessi ti hanno suggerito, ti serve una rocciosa grinta! Ed ecco, allora che venerdì 3 Marte entra nel Segno, assicurandoti energia a iosa e ti regalerà a piena mani ciò di cui necessiti! E’ un buon momento per dare lustro alla tua immagine personale, e soprattutto e per consolidare la tua buona nomea e la tua fama appunto nel campo in cui aspiri brillare.

♑-CAPRICORNO

ESPLOSIVA INTRAPRENDENZA.

Il fatto che Mercurio, raggiunti Sole e Giove all’inizio del Segno, si rapporti in maniera ottimale con Urano posto all’inizio del Toro dà una sferzata di energia a tutto il tuo modo di fare. Allora dinamismo a gogò, intraprendenza baciata in fronte dalla fortuna, sicurezza e vivacità sono i canali nei quali indirizzare la tua esplosiva vivacità attuale. Le mete che ti interessano sono a portata di mano: non ti resta che allungarla per raggiungerle.

♒-ACQUARIO

AMORE IN PRIMIS

Venere e la Luna nel Segno, insieme quando la settimana inizia, affermano come tutto sia ok nel campo dei sentimenti e dell’ amore. La loro straordinaria spinta di generoso affetto nei confronti della persona cara mette la vita di coppia in un limbo dorato, leggiadro, lontana da emozioni che non siano filtrate dalla felicità. Sei più romantico del solito, più disponibile e ben più consapevole della vera importanza dei sentimenti ricambiati.

♓-PESCI

IMPEGNO, LUCIDITA’ E VIVACITA’

Lucidità, vivacità e spirito avido di impegnarsi in campi che portano ampie soddisfazioni sono le regole di comportamento che adesso ti ispirano. Le tue tattiche sono più incisive e più dinamiche del solito, appunto perché ha fretta di arrivare ad un positivo dunque. I tanti valori capricornini attuali ti incoraggiano ad osare, e il volitivo Urano in Toro, Segno concretissimo, ti dà degli strumenti validi e azzeccati per una bella riuscita.

