Auto fuori strada: una vittima e un ferito gravissimo

Alle 11:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tito Speri a Scorzè (VE) per un’auto finita fuori strada in un canale di scolo e contro un albero: deceduto il passeggero, ferito l’autista. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza la Volkswagen Golf spezzata a metà ed estratto i due uomini.

Purtroppo il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del passeggero. L’autista gravemente ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Sono ora in corso i rilievi del sinistro da parte dei carabinieri. Operazioni di soccorso ancora in atto. Articolo in aggiornamento.