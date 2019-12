Azienda ospedaliera Padova, i sindacati: «Eccellenza senza qualità». E bassi stipendi

Condividi

“In questi ultimi giorni dell’anno vengono tirate le somme di un 2019 molto impegnativo e come CGIL CISL e UIL lanciamo le priorità per il 2020 nell’azienda più grande della provincia di Padova che, da gennaio, sarà l’azienda ospedaliera più grande d’Italia. Riscontriamo in modo molto positivo che l’Azienda Ospedaliera di Padova si attesta come eccellenza in merito ad alcune specialità (in questi giorni si è presentato il lavoro dell’equipe chirurgica epatobiliare e di chirurgia toracica), ma vogliamo sottolineare come questo eccellente lavoro sia svolto in un’azienda che presenta un’importante carenza di personale, si registrano solo per gli infermieri 200 unità in meno, e con gli stipendi più bassi del Veneto, siamo ad un 30% in meno rispetto alla media regionale”.

Così i sindacati a proposito della sanità padovana. E proseguono “Abbiamo richiesto già a marzo 2018 alla Direzione di procedere con le progressioni di carriera, ma non è stata ritenuta una priorità da parte dell’amministrazione. Abbiamo quindi ottenuto che, ad inizio 2020, si parta con la trattativa. Il contesto però cambierà con l’arrivo dell’Ospedale Sant’Antonio, che aggiungerà altri 1000 lavoratori alla dotazione organica attuale di 5000 dipendenti. Vi sarà necessariamente un gap da colmare. Si è ottenuto l’adeguamento dei fondi contrattuali dopo anni di battaglie, vista la cessione di ramo d’azienda tra Azienda Ospedaliera e Ulss6 per l’Ospedale Sant’Antonio, ma ad oggi non sono arrivati ancora i fondi. Siamo molto preoccupati dall’eventualità di dover attivare iniziative nel nuovo anno per ottenere da subito le risorse indispensabili per un’azienda di queste dimensioni e con un numero così elevato di dipendenti”.

Sulla turnazione: “In questo periodo, oltre allo sforzo richiesto a causa della carenza di personale, l’amministrazione sta proponendo in via sperimentale la turnazione di 12 ore. Come CGIL, CISL, UIL abbiamo diffidato la direzione dal procedere, in quanto, oltre a non rispettare quanto deciso in sede di confronto alla presenza del Prefetto di Padova in merito alle relazioni sindacali, a nostro avviso non si può gravare ancora sul personale per recuperare lavoratori attraverso una turnazione molto pesante e difficilmente conciliabile con la vita personale e familiare. Ribadiamo inoltre la necessità, in materia di conciliazione di vita e lavoro, del riconoscimento del part time a chi l’ha già ottenuto e di nuovi posti per le lavoratrici che lo richiedono, vista le percentuale molto bassa (9%) dell’Azienda Ospedaliera rispetto alle strutture sanitarie venete (20%)”.

“Infine, a inizio dicembre, abbiamo scritto anche all’assessore Manuela Lanzarin, che ad oggi non ha ancora risposto, per il riconoscimento della professionalità di operatori presenti solo in Azienda Ospedaliera in quanto HUB di terzo livello. Ci riferiamo in particolare ai tecnici perfusionisti, operatori altamente specializzati che si occupano del trasporto di organi per finalità di trapianto – sottolieneano i sindacati – A questi lavoratori viene chiesto di svolgere questa attività fuori Provincia e in alcuni casi anche fuori Italia senza riconoscimento aggiuntivo, con doppia reperibilità e cambio di orario sulle 12 ore per garantire una presenza costante e continuativa, vista l’alta attività chirurgica svolta in Azienda Ospedaliera di Padova e fortemente acclamata in questi giorni. Ci chiediamo perché la Regione Veneto non valorizzi le eccellenze sanitarie presenti nel proprio territorio, richieste a livello nazionale“.

L’esempio: “Questo è uno dei vari esempi di attività che come CGIL, CISL, UIL stiamo sostenendo, oltre alla necessità di una contrattazione aziendale, che ad oggi con le poche risorse presenti ristora ben poco le lavoratrici e i lavoratori. Si ricordi che ad oggi un infermiere dell’azienda ospedaliera assunto nel 2008 prende un netto di 1500 euro con livello D0, rispetto ad un collega di altra azienda sanitaria Veneta, che assunto nello stesso periodo può avere un livello D6 e prendere 1750 euro netti”.

“Come CGIL, CISL, UIL Funzione Pubblica crediamo che la sanità pubblica debba essere difesa e valorizzata in quanto diritto essenziale e inviolabile, sia nel rispetto dei lavoratori, ma anche dei pazienti e dei cittadini” concludono.