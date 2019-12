Morto Valery, Guardian Grande Emerito della Scuola Dalmata

Condividi

“Ai familiari e agli amici di Tullio Valery, alla Scuola Dalmata dei SS Giorgio e Trifone di Venezia, alle associazione e istituti culturali di storia patria dalmata di cui Tullio Valery fu animatore e motore, le mie più sentite condoglianze. In questo momento esce di scena un grande protagonista della storia di Zara e della Dalmazia, ma la sua memoria sarà sempre viva in chiunque ami la libertà, la giustizia, la verità”.

Con queste parole Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto ha accolto la notizia “dolorosa della scomparsa di una figura prestigiose di uomo che ha dedicato tutta la sua vita a custodire la memoria e alla difesa della cultura, identità e tradizioni dalmate. Non sbaglia chi dice che egli è vissuto per la Dalmazia – continua Ciambetti – E’ vissuto per tenere alta e accesa la fiaccola della verità: attraverso Venezia egli fu punto di riferimento del variegato mondo dalmata che oggi lo piange. A questo mondo, a tutti gli amici che ancor oggi soffrono l’esilio dalla madrepatria istro-dalmata la vicinanza di tutti i veneti: sul Guardian Grande Emerito della Scuola Dalmat non scende di certo il sipario, la sua vita è e sarà un esempio e una benedizione per chiunque ami la propria terra, la propria storia e cultura. Dal cielo dei Giusti, Tullio Valery, continuerà la sua battaglia”