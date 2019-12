Il capo ultrà come Maniero: sorvegliato speciale e niente internet

Condividi

Linkedin email

Sorveglianza speciale e divieto di utilizzare i mezzi di comunicazione, come il telefono e internet. E’ questa la misura preventiva (della durata di tre anni) decisa dal questore di Venezia Maurizio Masciopinto nei confronti di Andrea “Kaos” Vianello, capo storico degli ultras del Venezia. Un trattamento simile a quello che era stato riservato a Felice Maniero, per capirne la gravità.

Le motivazioni della decisione del questore sono da ricercare nel curriculum criminale (solo in ambito sportivo) del 49enne di Spinea, che ha collezionato una serie di Daspo, di cui l’ultimo due mesi fa, mentre ne stava ancora scontando un altro. L’episodio in questione è l’aggressione da parte del gruppo di Vianello ad una fazione della Sud per uno “sgarbo” avvenuto a Brescia. Un’attività, quella del capo ultras, costantemente accompagnata da post pubblici sui social.

(Ph Andrea Vianello Facebook)