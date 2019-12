Vacanze alcoliche: stangata a chi serve spritz ai minori

Condividi

Tolleranza zero nei confronti di quei bar che servono alcolici ai minorenni. La polizia locale di Padova nei giorni scorsi ha multato 6 locali del centro storico, sorpresi a vendere spritz, birre e cocktail a ragazzini in vena di trasgressioni durante le vacanze natalizie. Gli esercizi sanzionati sono in piazza delle Erbe, Prato della Valle, via Roma, Galleria Tito Livio, via Umberto I, piazza Duomo, con gestori sia italiani sia stranieri.

Sono state elevate 7 multe per alcol a giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, mentre 2 sono stati gli illeciti penali con deferimento all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 689 del codice penale poiché erano stati dati alcolici a minori di 16 anni. In quest’ultimo caso il codice penale prevede la pena dell’arresto. In caso di recidiva, oltre alle conseguenze di rilevanza penale, vengono applicate una sanzione amministrativa da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi.

La polizia locale ricorda che esiste l’obbligo, per chiunque venda bevande alcoliche, di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, tranne il caso in cui la maggiore età sia già chiaramente identificabile.

Il Regolamento di Polizia urbana, inoltre, obbliga i titolari di pubblici esercizi di esporre in modo ben visibile all’ingresso del proprio esercizio specifici avvisi per informare l’utenza del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

Se poi il pubblico esercizio si trova in una zona sottoposta alla “patente a punti”, è prevista, oltre all’applicazione della normativa anche il taglio di 15 punti e la sospensione della concessione Osap per 30 giorni. In mancanza di concessione Osap la riduzione dell’orario di due ore per 30 giorni. E dovranno chiudere tassativamente non oltre le 22.

