«Fare il consigliere regionale? Semplice e devastante»

«Fare il Consigliere d’opposizione in Consiglio regionale del Veneto è stato molto semplice: bastava stare dalla parte dei cittadini ed essere profondamente cosciente che il proprio mandato era conferito dagli elettori polesani. Molto semplice ma anche devastante».

Così la consigliera regionale di Italia in Comune – Veneto 2020 Patrizia Bartelle in una lettera aperta rivolta ai veneti, in particolare ai suoi conterranei polesani.

«Ad un certo punto, voltandoti indietro, ti rendi conto di quanto avresti potuto fare per la salvaguardia della Sanità locale, dell’ambiente, del territorio, per favorire lo sviluppo e la crescita attraverso una programmazione intelligente delle infrastrutture, delle reti di comunicazione, della formazione professionale – scrive – E ti rendi conto anche di quanto avrebbe potuto fare la maggioranza di governo regionale, di quanto invece non ha fatto oppure ha fatto di sbagliato. E ti rendi conto anche di quanto non hanno fatto i Consiglieri che ti hanno preceduto, forse perché avevano obiettivi diversi».

«Con sempre maggior difficoltà si accede ai servizi territoriali, via via ridimensionati e resi inefficienti dal disegno strategico del governo regionale. Tale disegno è chiarissimo nella tutela della salute, dove la scelta regionale è di parificare pubblico e privato considerando la sanità un gigantesco giro conto nel quale paghiamo servizi e prestazioni alle strutture private come se le nostre tasse fossero capitali dell’imprenditore. Non importa se vengono smantellati ospedali pubblici e persi posti di lavoro, basta che le prestazioni siano rese da un privato che così guadagna e cresce sempre più» prosegue lo sfogo Bartelle.

«Vorrei alzare il livello di guardia sui ritardi infrastrutturali del Polesine: (…) paghiamo le scelte di una politica miope che ci considera sub cittadini perché siamo pochi, meno ricchi e meno sviluppati di altri, quasi fosse colpa nostra – e conclude – Queste mie riflessioni son insieme un bilancio ed un invito ad aprire gli occhi, a considerare attentamente quanto succede attorno a noi. In questo senso le mie riflessioni sono anche il mio modo personale di farvi gli auguri».