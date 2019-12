Condividi

Dieci persone, tra cui 4 bambini, sono rimasti intossicati nel Polesine. Nello scantinato di un’abitazione c’era un braciere acceso dal quale proveniva del fumo che ha reso irrespirabile l’aria in tutta la casa .I vigili del fuoco, il Suem e i carabinieri sono quindi intervenuti a Bosaro (Rovigo) per soccorrere e accompagnare in ospedale un cittadino marocchino di 42 anni, proprietario dell’abitazione, e altre 9 persone, tutte di nazionalità marocchina.

Immagine di repertorio