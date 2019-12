Incivili a Rovigo: lanciano un cucciolo dall’auto in corsa

Condividi

Linkedin email

Un cucciolo lanciato dal finestrino di un’auto in corsa che si è poi dileguata senza lasciare traccia. E’ questo l’ultimo episodio di inciviltà avvenuto a Rovigo, a San Pio X. A denunciare il fatto la Lega del Cane rodigina che lancia un appello ad eventuali testimoni per rintracciare chi ha compiuto un gesto tanto orribile. «Purtroppo non è stata letta la targa. La macchina è una berlina scura, il cane è bianco di taglia piccola con pelo di media lunghezza. E’ stato lanciato dal finestrino tra le scuole elementari e la pista ciclabile verso Roverdicrè».

Secondo gli ultimi aggiornamenti il cane è molto spaventato e non si lascia avvicinare: «Chi abita o passa di lì presti la massima attenzione»

(Foto d’archivio, ph: shutterstock)