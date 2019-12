Bassano, Capodanno e Befana in piazza

Condividi

Linkedin email

Martedì 31 dicembre e lunedì 6 gennaio a Bassano si festeggeranno il Capodanno e l’Epifania in piazza libertà. Di seguito il programma completo con tutti gli eventi.

Programma

Martedì 31 dicembre

In Piazza Libertà dalle 23.00 fino alle 02.00 del mattino, animazione, musica live, brulé e panettone per tutti, con l’esibizione della band Radio Hertz. Apertura straordinaria della casetta di piazza Libertà dalle 21 alle 2.

Lunedì 6 gennaio

In Piazza Libertà alle 14.30 corteo che partirà dal vecchio ospedale con in testa la BandOrchestra “Giuseppe Bovo” & Majorettes Show, al seguito sfileranno gli aiutanti della Befana dell’Associazione Le Arti per Via e dell’Associazione Pro Bassano. In piazza come da tradizione ci saranno i giochi d’altri tempi gestiti dagli aiutanti della Befana: Il labirinto di scope, Il camino nero nero, Il laghetto fatato, La calza lunga lunga, Metti la coda all’asino, il gioco dei bussolotti, ecc. (circa 20 giochi diversi). Presso la casetta della Pro Bassano sarà distribuito a tutti i presenti un bicchiere di cioccolata calda preparata con il latte (80 litri) offerto da Latterie Vicentine. Non mancheranno caramelle e dolci per tutti i bambini e vin brulé per gli adulti.