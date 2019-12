«Leghisti si iscrivono alla Cgil? Loro un vero partito, noi il sindacato più combattivo»

Condividi

«La Cgil non è cambiata: abbiamo imparato che non ci sono governi amici o nemici, ma ci dobbiamo misurare esclusivamente sulle proposte». Nicola Atalmi, segretario provinciale trevigiano della Cgil e responsabile del settore comunicazione (Slc) nonchè ex consigliere regionale dei Comunisti Italiani, non è sorpreso dalle parole commissario del Carroccio di Treviso, Gianangelo Bof, sull’incremento dei leghisti iscritti alla Cgil: «Sinceramente non sono molto sorpreso del fatto che nostri militanti o tesserati scelgano di stare nella Cgil. Del resto il popolo, gli operai e i piccoli artigiani rappresentano da sempre la nostra base. E in questi anni spesso molto difficili, è giusto cercare appoggio e sostegno da chi è in grado di difendere diritti importanti» (Il Gazzettino, 29 dicembre 2019).

Bof ha detto che la Cgil invece è cambiata, che mira più a difendere i lavoratori, «a prescindere dalla politica».

No, non siamo cambiati noi. Ma ci sono stati governi che dovevano essere amici, e penso al governo Renzi che si è impegnato in una lotta all’ultimo sangue contro il sindacato e ha introdotto alcune questioni, come la legge Fornero che già c’era ma che Renzi sostenne, e poi anche il Jobs Act e l’abolizione dell’articolo 18 che non abbiamo condiviso. Per contro il governo Conte 1 una piccola correzione alle Legge Fornero con quota 100 l’ha fatta e con il Decreto Dignità ha posto un primo limite al rinnovo dei contratti a tempo determinato. Noi, a differenza di un partito, non dobbiamo accontentare tutti per prendere voti e quindi guardiamo senz’altro agli interessi nazionali, abbiamo le nostre idee politiche, che nel caso della Lega sono in contrasto, ma alla fine dobbiamo giudicare sulla base di fatti oggettivi.

Cos’è, la Cgil non è più di sinistra, adesso?

La Cgil è un’organizzazione di sinistra di massa senza dubbio, e ha valori di sinistra. Il problema è che sono saltati completamente rispetto al passato i riferimenti politici.

Cosa intende?

In politica un tempo c’erano il Partito Comunista, il Partito Socialista ed erano i riferimenti della Cgil. Però questi partiti non ci sono più. Se il lavoratore quando è in fabbrica per farsi rappresentare sceglie la Cgil e quando va a votare preferisce la Lega Nord sarà perchè non trova nella politica un’altra forza che lo difenda. Non è un problema del sindacato, è un problema della politica.

Oggi qual è il riferimento politico della Cgil?

E’ difficile… e comunque è vero che ci sono iscritti alla Cgil che votano Lega Nord ma non sono la maggioranza.

E il vostro riferimento nazionale è…

Non c’è, non c’è. E’ chiaro che il Pd “derenzizzato” può essere un riferimento come anche Articolo 1-Mdp… però non è più come in passato. Una volta erano chiari i riferimenti politici, oggi la sinistra ormai si è dispersa e il Pd ai tempi di Renzi aveva un pochino perso quell’attenzione. Questo però non significa che gli iscritti alla Cgil non votino Pd o sinistra, ma in una grande organizzazione, specie dalle nostre parti, all’interno c’è anche altro.

Come spiega l’uscita di Bof? E’ una presa d’atto del fatto che ci sono leghisti anche nel sindacato più “rosso”?

C’è un significato che reputo importante. Ricordo il principio dei 5 Stelle: non serve più l’organizzazione sindacale perchè io politico ti aiuto direttamente. I leghisti invece, partito con una tradizione più lunga, si rendono conto che il sindacato ha una funzione molto importante. Al netto della lontananza siderale rispetto a questioni come la sicurezza, dalle nostre parti ci siamo sempre confrontati con la Lega sui temi che ci riguardano, c’è un atteggiamento di ascolto e di rispetto.

Quindi è una presa d’atto e basta.

Sì, anche del fatto che la Lega, partito al 30%, se ha l’ambizione di governare il Paese deve porsi il problema anche della relazione con i corpi intermedi come il sindacato, perchè sa che i suoi elettori sono iscritti anche alla nostra organizzazione.

Perchè un leghista si iscrive alla Cgil piuttosto che alla Cisl o alla Uil?

Perchè siamo il sindacato più combattivo, molto presente sul territorio. Oggi c’è meno adesione politica: la gente si iscrive al sindacato per essere difesa e tutelata. Quando faccio le assemblee con i lavoratori, anche miei iscritti, sento persone che sulla questione dei barconi hanno posizione non dico vicine a Salvini ma non contrarie. Noi su queste cose dobbiamo discutere, ho anche perso iscritti per questo: un lavoratore mi ha detto “non voglio stare alla Cgil perchè Atalmi difende i profughi”. Ci stanno anche queste contraddizioni.

Quindi scelgono la Cgil perchè gli altri sindacati sono più “morbidi”?

Tutti percepiscono la Cgil come il sindacato più gagliardo e combattivo, siamo il primo sindacato in Italia. In Veneto è la Cisl? Forse. Ci sono molte differenze tra dipendenti pubblici e privati ma siamo lì comunque.

E’ una conferma insomma che da tempo nel modo di ragionare comune gli steccati sono tramontati e si bada “al sodo”, ovvero voto chi mi rappresenta di più e mi affido a chi mi difende meglio, per esempio sul posto di lavoro?

Esatto, e con lo stesso pragmatismo la Lega dice: io dialogo con chi rappresenta i lavoratori perchè rappresenta anche i miei iscritti.

Bof ricorda che «operai e piccoli artigiani rappresentano da sempre la nostra base», mettendoli tutti assieme secondo il modello culturale veneto che non distingue fra dipendenti e padroncini. La lotta di classe esiste ancora, secondo la Cgil?

Dobbiamo distinguere il piccolissimo artigiano che non ha dipendenti o ne ha uno solo, un suo familiare, e l’artigiano che ha 10 dipendenti ed è un imprenditore. Gli interessi sono diversi. Pensiamo quando la Lega proponeva la flat tax e invece il governo attuale fa un taglio al cuneo fiscale cioè alle tasse dei lavoratori dipendenti: questa è una cosa di sinistra mentre la flat tax è una cosa di destra. Quando mi confronto con i lavoratori dico sempre: come sindacato devo guardare al merito, non fatevi abbacinare dal fatto che la Lega ferma i profughi, fate riferimento a quello che vi conviene, giudicate le forze politiche per quello che fanno.

Quindi la differenza c’è, la lotta di classe esiste.

Lotta magari ce ne fosse. Diciamo che gli interessi sono diversi: alla busta paga del lavoratore dipendente vengono detratte le tasse all’origine, il piccolo imprenditore invece le deve pagare. Conosco un sacco di piccoli imprenditori bravissimi, molto legati ai propri dipendenti che piuttosto rinunciano loro a qualcosa, ma conosco anche quelli che falliscono e si imboscano i soldi. E per quanto riguarda i leghisti, durante le elezioni arrivavi anche a situazioni paradossali con dipendenti appassionati di Salvini e datori di lavoro più progressisti, più di sinistra. Succede anche questo. Sul tema dell’immigrazione i ceti popolari sono molto più sensibili perchè la vivono sulla propria pelle. All’imprenditore molti lavoratori immigrati che hanno pochi diritti e poche pretese possono anche far comodo.

La Lega di Salvini con quota 100 si è distinta in una battaglia che oggettivamente non piace ai liberisti. Anche sull’Europa e sui vincoli di bilancio è la più critica. Visto da sinistra, c’è del buono, nel populismo di destra?

Il populismo non è una cosa negativa, se si intende essere vicino ai sentimenti popolari. Se invece utilizzi le paure delle persone per ottenere consensi è un altro paio di maniche. Ovviamente noi sul tema sicurezza, razzismo etc. con la Lega Nord non abbiamo nemmeno un canale di comunicazione. Sulla questione quota 100 invece abbiamo detto che era giusto, anche se era troppo poco e continuiamo a chiedere una riforma previdenziale vera. Chiaro noi dialoghiamo con chi pensa che un operaio dopo 42-43 anni di contributi possa andare in pensione.

E sulla questione europea, sui vincoli di bilancio?

Abbiamo una visione critica perchè non si può campare solo di vincoli di bilancio. Ma non è mandando video, insultando l’Unione Europea su twitter che ottieni qualcosa, lo fai stando nei posti in cui devi contare. Salvini aveva detto: vinceremo le europee, cambierà l’Europa. Invece non hanno vinto, ma i vincoli di bilancio europei li discuti in Europa. Noi siamo per più Europa con regole valide per tutti: su questo siamo all’opposto dei sovranisti.

Da sinistra quindi c’è qualcosa da salvare nel popolismo di destra? O no?

Diciamo che in certa sinistra c’è una mania delle compatibilità economiche e una adulazione per la finanza che li ha portati a sbandare. Credo che uno dei motivi per cui il centrosinistra abbia perso molti voti sia perchè è stato percepito vicino alle elites, vicino ai banchieri più che alle persone comuni. Noi invece crediamo che una politica più autonoma e indipendente dai grandi poteri forti nel paese, in Europa sia una cosa sana, ma Salvini fa solo propaganda. A me piace più il populismo di Corbyn. Certo facendo sindacato qui da 30 anni se non avessimo discusso coi leghisti non avremmo discusso con nessuno. Con Zaia ci confrontiamo e possiamo anche trovare accordi su certe cose.

In Veneto alle ultime regionali Zaia ha avuto altissimi consensi, e secondo tutti i dati si supererebbe alle prossime di primavera. Evidente che lo votano molti lavoratori. Secondo lei qual è il “segreto del successo” del governatore leghista?

Premesso che conosco bene Zaia e tutto vorrebbe fare tranne che il terzo mandato da governatore del Veneto.

In che senso?

Secondo me sperava che le europee andassero diversamente e quindi di andare in Europa. Perchè capisci che se fai il terzo mandato e non hai portato a casa l’autonomia alla fine anche la tua figura si logora. Lui dovrebbe fare un balzo in avanti. Detto questo ha una macchina comunicativa fenomenale, è un gran lavoratore, è sempre presente e sul pezzo e ha ereditato un po’ quella modalità molto democristiana di rapporto con le persone che è la chiave del suo successo. A Zaia si perdonano un sacco di errori clamorosi, penso al Mose, a problemi come la sanità, perchè è molto presente, mai conflittuale, sempre attento e secondo me la Lega salviniana gli sta un po’ stretta, lui è un leghista vecchia maniera.

E in vista delle regionali?

Non faremo campagna pro o contro, stiamo elaborando come Cgil regionale una serie di questioni su Veneto 2020 che vogliamo sottoporre a tutti i candidati. Ci piacerebbe che ci fossero temi come la terza età, la sanità, la qualità dell’ambiente. Vorremmo che facessero su questo proposte concrete, non slogan, e che le prossime elezioni non si giocassero per l’ennesima volta sull’autonomia, o sull’immigrazione.

Visto che ha detto di conoscere bene Zaia, che voto darebbe al governatore?

Oddio, sono in difficoltà… Diciamo come comunicatore 8, come governatore del Veneto 5. Poi si fa la media.