Ricompare dopo 8 giorni, Fabrizio sta bene

Condividi

Linkedin email

Fabrizio Melodia, il 43enne di Mira del quale si erano perse le tracce la sera del 22 dicembre, sta bene. Dopo 8 giorni di apprensione da parte della moglie che lo attendeva a casa per festeggiare insieme il Natale, l’uomo sarebbe stato rintracciato a Milano dai carabinieri ed avrebbe confermato che il suo allontanamento sarebbe stato volontario.

Fabrizio si era trasferito a metà settembre in Abruzzo sostenendo di avere impegni di lavoro. L’ultima telefonata alla moglie Sabrina la sera del 22 dicembre per rassicurarla: «Sto tornando a casa, sono in autogrill vicino a Pesaro». Poi più nulla. L’uomo non è mai rientrato a casa e il cellulare risultava spento. Comprensibile la preoccupazione della consorte che ha lanciato un appello sui social. Oggi nel primo pomeriggio la svolta.