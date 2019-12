«Nonno, per Natale voglio Minecraft». Ma lui capisce Mein Kampf [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Divertente qui pro quo natalizio per questa famiglia che è riuscita a riprendere la scena e a pubblicarla sui social facendola diventare virale in pochissimo tempo. Un ragazzino aveva chiesto come regalo al nonno Minecraft, celebre videogame. Ma l’anziano, per un infelice gioco di parole, ha capito Mein Kampf ed ha regalato al nipote la copia del saggio letterario che descrive la creazione del partito nazionalsocialista da parte di Adolf Hitler in chiave autobiografica.

«Ma cos’è questo?», si chiede il padre del ragazzo. Il nonno tenta in tutti i modi di giustificarsi dicendo «Mi ha detto Mein Kampf», subito smentito dalla voce fuori campo che tenta di spiegargli che si tratta invece di un videogioco per ragazzi. «Non ci posso credere», ha concluso il nonno imbarazzato.