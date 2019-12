Petardi illegali, maxi sequestri in tutta Italia. Il più devastante? “Quota 100”

Condividi

Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio illegali sequestrati a Como, 15 quintali a Lecce, una tonnellata a Napoli. Sono solo gli ultimi numeri delle operazioni della Guardia di Finanza di questi giorni in vista dei prossimi festeggiamenti di fine anno.

Preoccupazione soprattutto per “Quota 100“, uno dei petardi più devastanti che prende il nome dalla misura di pensione anticipata varata dal governo. Ha 7-800 grammi di miscugli esplodenti, un vero e proprio ordigno esplosivo. I baschi verdi invitano tutti a non comprarli e ad allontanarsi il più possibile da chi li utilizza. Ma soprattutto a non toccare prodotti inesplosi.