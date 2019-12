Condividi

L’associazione “Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e in Veneto Banca” annuncia che il Fondo indennizzo risparmiatori sta elargendo i rimborsi anche per le piccole aziende e i transati, danneggiati dal crac delle ex popolari venete. A tal proposito è stata organizzata un’assemblea pubblica sabato 11 gennaio alle ore 10 al Pala Sind di Bassano.