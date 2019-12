In Veneto il nuovo anno comincia con sole, nebbia e gelo

Condividi

Il progressivo rinforzo di un ampio anticiclone presente sull’Europa centro-occidentale determina una situazione di stabilità per buona parte della settimana. Si avranno giornate in prevalenza soleggiate salvo occasionale presenza di nuvolosità, senza precipitazioni; formazione di inversione termica notturna via via più marcata che determinerà condizioni favorevoli alla presenza di foschie o nebbie in pianura, specie durante le ore più fredde. Temperature particolarmente miti in quota e gelate diffuse anche in pianura. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav.

Martedì 31. In prevalenza poco nuvoloso per presenza di velature, a tratti estese; probabili foschie o nebbie in pianura specie nelle ore più fredde. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In aumento in quota con valori massimi ben superiori alla media, stabili o in lieve aumento in pianura, comunque con minime generalmente inferiori a zero con gelate diffuse; marcata inversione termica nelle ore più fredde in pianura e nelle valli. Venti. In pianura in prevalenza deboli/moderati occidentali; in quota moderati/tesi da nord.

Mercoledì 1. Permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo nelle ore più fredde quando saranno probabili foschie o nebbie in pianura in successivo parziale dissolvimento. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Senza notevoli variazioni salvo lieve aumento dei valori massimi in pianura; marcata inversione termica in pianura e nelle valli durante le ore più fredde. Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali. In quota in prevalenza dai quadranti settentrionali da moderati a deboli.

Giovedì 2. Cielo generalmente sereno in montagna; in pianura iniziali foschie o nebbie in successivo parziale dissolvimento, salvo risultare localmente persistenti specie sulla pianura centro-meridionale, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso, dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità. Temperature senza notevoli variazioni salvo calo dei valori massimi in pianura mentre risulteranno in lieve aumento in quota con valori ben superiori alla media del periodo.

Venerdì 3. Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte senza precipitazioni. Possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento sulla pianura meridionale e occidentale, stazionarie o in calo altrove.

