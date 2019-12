La proposta del Pd: «Verona nuovo capoluogo di regione»

Condividi

Verona ha quasi raggiunto il comune di Venezia-Mestre come densità di abitanti. Ne mancano solo 27. Secondo il Pd scaligero questo dato demografico conferma «ciò che gli altri indicatori socio-economici ci dicono da sempre, ovvero che Verona è il principale e più importante comune del Veneto, meritevole, pertanto, di rappresentare l’intera Regione. Con un ordine del giorno, che presenteremo alla ripresa dei lavori del Consiglio comunale, chiederemo a questa maggioranza e a questa amministrazione di impegnarsi in un confronto con Regione e Governo per ottenere maggiori risorse anche paventando la richiesta di trasferire il capoluogo di regione da Venezia ad, appunto, Verona».

I consiglieri Federico Benini, Elisa La Paglia, Stefano Vallani continuano: «Senza nulla togliere alla storia millenaria di Venezia, è Verona che funziona come porta di ingresso dell’Europa per quanto riguarda persone e merci. Nell’ipotesi di Verona città metropolitana, che questa amministrazione ha messo nel cassetto ma sulla quale bisogna tornare a lavorare, costituirebbe un bacino di quasi 400 mila abitanti. La posizione strategica e le fondamentali vie di comunicazione ci rendono baricentro dell’intero Nord Italia nonché meta di importanti investimenti nel campo dei commercia e dell’industria. Unitamente alle nostre eccellenze autoctone, ad esempio in campo alimentare e manifatturiero, ciò rende la nostra città senza dubbio il più influente centro del Nord Est».

«E’ dunque soltanto a causa di una congenita miopia e mancanza di ambizione da parte della classe politica veronese se, ancora oggi, Verona è spesso percepita come seconda o terza città dietro anche a Padova. E’ anche tempo di riconoscere che il primato veronese in campo demografico e non solo, è determinato anche grazie alla componente di popolazione immigrata (38 mila residenti) che qui da noi trova opportunità economiche e di integrazione sociale. Crediamo che su questa nostra proposta possano convergere con entusiasmo sia il Sindaco Sboarina che la Lega», concludono.

(ph: shutterstock)