Turismo, psicosi acqua alta: Venezia perde 10 milioni al giorno

Condividi

Linkedin email

«Tornate a Venezia. Troverete una città bellissima e sostenibile, che in poche ore è tornata alla normalità». Dopo l’appello lanciato qualche giorno fa dall’Associazione Veneziana Albergatori, il presidente Vittorio Bonacini conferma la situazione drammatica. «A Capodanno, lo scorso anno, l’occupazione era al 100%. Quest’anno è sotto il 50, stimiamo una perdita di 8-10 milioni al giorno».

Come riporta Repubblica, secondo gli operatori del settore la causa di tutto questo sarebbe non tanto l’eccezionale acqua alta di novembre ma soprattutto come sono state gestite le informazioni. «Dopo un’ora e mezza dal ritiro delle acque Venezia è tornata subito alla normalità. Questo in in pochi l’hanno detto».

(ph: shutterstock)