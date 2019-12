Cibo a domicilio, in Italia spopolano poke e sushi: pizza solo quarta

Condividi

Mentre l’anno volge al termine, Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti, fa il punto sull’andamento del 2019 rivelando i piatti più popolari al mondo scelti dai suoi clienti.

Un mix di sapori e gusti: il piatto più ordinato in assoluto al mondo è un poke a base di salmone di Poke Me a Parigi, davanti al Chesseburger di Five Guys a Londra e al Burrito di pollo di Gonzalez & Co a Barcellona. Il primo piatto italiano in classifica è sempre un poke a base di salmone di Pokèria by Nima a Milano. Seguono il Burrito Pollo di Gonzalez & Co, Barcellona (Spagna); Footlong Sub di Subway, Dublino (Irlanda); Tommy the Chook di Boss Burger Co, Geelong (Australia); piatto cinese dal Tam’s Shop, Hong Kong (Hong Kong); Shack Burger di Shake Shack, Dubai (Emirati Arabi Uniti); Big Giant Menu di Quick, Liegi (Belgio); Sushi Burrito from Sushito, Amsterdam (Paesi Bassi).

Come si intuisce, le ciotole hawaiane sono le vere star nel 2019. Il piatto hawaiano, instagrammabile e nutriente, si è rivelato come uno dei preferiti in nove paesi diversi e costituisce un quinto della top 20 mondiale. Deliveroo ha registrato anche un aumento degli ordini di cucine da asporto più tradizionali e dei piatti preferiti dello streetfood.

E l’Italia? Anche nel nostro Paese il poke su tutti, davanti a sushi, pizza e hamburger. Con Milano capitale del delivery. Analizzando la classifica italiana, emerge come, tra i primi 10 piatti più ordinati, il poke risulta essere il piatto più amato, occupando le prime 2 posizioni. Molto apprezzati anche la pizza (3 posizioni nelle prime 10), le specialità giapponesi e l’hamburger (entrambi con 2 posti nella top ten). Allargando lo sguardo alle prime 25 posizioni, si nota una presenza anche di specialità tipicamente italiane come pasta, pollo allo spiedo, burrata e gelato, amato in particolar modo a Milano. In termini geografici, è proprio Milano il capoluogo che raccoglie più specialità in assoluto tra le prime 25 in classifica. Presenti anche Roma, Firenze e, a sorpresa rispetto a quanto ci si aspetterebbe, due centri minori come Cagliari e Bergamo, con due specialità posizionate rispettivamente al secondo e all’ottavo posto.

Ecco i 25 piatti più ordinati in Italia: 1. Salmon Pokè Pokèria by Nima – XXII Marzo (Milano); 2. Crea il tuo pokè

– Makito Casteddu (Cagliari); 3. Sushi roll di salmone e avocado Basara – sushi pasticceria – Corso Italia (Milano); 4. Regina Pizza – Assaje (Milano); 5. Buffalotta Pizza – La Taverna (Milano); 6. Roll salmao com camarão – 8 pezzi – Temakinho – Duomo (Milano); 7. Sunny Salmon – Poke House – Navigli (Milano); 8. McMenu McChicken – McDonald’s – Bergamo (Bergamo); 9. Smoke Burgez – Burgez – Savona (Milano). E ancora: 10. Diavola Pizza – Solo Pizza Cafè – Navigli (Milano); 11. Pizza Pomo D’Oro – Lievità (Milano); 12. Amatriciana – Pasta a gogo’ (Milano); 13. Noodles di Riso – Wok to Walk (Roma); 14. Tuna Poke – Pokèria by NIMA – Corso Venezia (Milano); 15. Insalata Verde Bio – Green Day – Natural food and bar (Milano); 16. Burrata – Farina00 (Firenze); 17. Ribeye Steak – T-Bone Station – Corso Francia (Roma); 8. Vaschetta da 500gr – Artico gelateria – Isola (Milano). Infine: 19. Vaschetta da 500gr – La gelateria della musica – Lodovico il Moro (Milano); 20.Salmon Poke – MachaPokè – Col di Lana (Milano);

21. Crispy roll – Daruma Sushi Parlamento (Roma); 22. Salmon Sushi Bowl – Macha Japanese Cafè – Viale Col di Lana (Milano); 23. Pollo allo spiedo nostrano – Rosticceria Giacomo (Milano); 24. Bacon King Menù – Burger King – Piazza Adua (Firenze); 25. Cheeseburger – Five Guys (Milano).

