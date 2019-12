Muore nel sonno a 22 anni: è mistero

Condividi

Stroncata da un malore, nel sonno, a soli 22 anni. E’ il drammatico destino di Lara Pastrolin, trovata senza vita nel suo letto ieri mattina, lunedì. La scoperta è stata fatta dai suoi genitori, che sono entrati in camera sua, preoccupati per non vederla ancora in piedi dopo le 8 del mattino. Il dramma si è consumato in via Matteotti 66 a Maserada, nel Trevigiano.

Secondo quanto si apprende, i Pastrolin hanno immediatamente chiamato i soccorsi, arrivati sul posto in elicottero, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. Il medico legale ha constatato che sul suo corpo non c’erano segni di violenza e ha ipotizzato una morte nel sonno per arresto cardio circolatorio. Non è stato disposto alcun esame autoptico.