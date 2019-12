Nostradamus: le 4 terribili profezie per il 2020. In ansia i fans di queen Elizabeth II

Condividi

Cosa ci aspetta per il 2020, secondo le profezie dell’astrologo più famoso di tutti i tempi?

Nostradamus prevede l’inizio di una grande guerra tra Occidente e Oriente. Prossimi al conflitto sarebbero Stati Uniti d’America e Repubblica Popolare Cinese. Non è chiaro, però, se si tratterà di un conflitto bellico in piena regola o di una ‘semplice’ guerra commerciale. In quest’ultimo caso non è che ci volesse molto a fare la previsione.

Sempre in estremo oriente, dovremmo attenderci un cambiamento al vertice in Corea del Nord: prima proteste di massa, poi perdita del potere da parte di Kim Jong-un, forse con l’intervento della Russia di Putin.

Un terremoto devastante e con conseguenze catastrofiche sarebbe atteso sulla California, già flagellata da uragani e incendi.

Ma la profezia che sta facendo più clamore è l’ultima: per Nostradamus la Gran Bretagna dovrebbe avere un nuovo sovrano nel 2020. Elisabetta II concluderebbe la sua lunga esistenza terrena o, più semplicemente, lascerebbe il trono per dedicarsi al meno impegnativo giardinaggio? le decine di milioni di fans della regina in tutto il mondo sono già in ansia.

Chi è Nostradamus

Nostradamus, pseudonimo di Michel de Nostredame, alle volte Notre Dame in francese o Miquèl de Nostradama in occitano, raramente Michele di Nostradama in italiano seicentesco (Saint-Rémy-de-Provence, 14 o 21 dicembre 1503 – Salon-de-Provence, 2 luglio 1566), è stato un astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese.

È considerato da molti, assieme a san Malachia, come uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. È famoso principalmente per il suo libro Le Profezie, che consiste di quartine in rima, raccolte in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties (1555).

I sostenitori dell’attendibilità di queste profezie attribuiscono a Nostradamus la capacità di aver predetto un incredibile numero di eventi nella storia del mondo, tra cui la rivoluzione francese, la bomba atomica, l’ascesa al potere di Adolf Hitler e gli attentati dell’11 settembre 2001. Nessuno ha tuttavia mai dimostrato di poter ricavare dalle quartine di Nostradamus dati attendibili per la previsione del futuro.

Si rileva infatti che queste predizioni altro non sono che esempi di chiaroveggenza retroattiva. In altri termini, le quartine sono scritte in un modo così ambiguo che chiunque, a posteriori, può leggere o interpretare in esse ciò che meglio crede. Nostradamus non ha mai veramente previsto alcun evento futuro. Infatti le uniche tre volte in cui ha indicato una data precisa per le sue profezie si è clamorosamente sbagliato: in una prevedeva nel 1792 il culminare di una lunga e selvaggia persecuzione religiosa che non c’è mai stata, in un’altra la totale distruzione della specie umana per il 1732 e nella terza la fine del mondo per il 1999».