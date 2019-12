Sanità: Dg Oms, ‘2020 dedicato al supporto di infermieri e ostetriche’

Condividi

Linkedin email

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) – “Con l’inizio del nuovo anno e del nuovo decennio, voglio ringraziare tutti i coraggiosi operatori sanitari che si impegnano ogni giorno per salvare vite anche quando sono in vacanza. Nel 2020 il mondo deve impegnarsi in un lavoro migliore per supportare questi operatori: pagandoli, formandoli e proteggendoli. Durante il 2020, l’Oms e i suoi partners chiederanno agli stati di supportare gli infermieri e le ostetriche”. Lo scrive su Twitter il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il direttore generale ha lanciato anche l’hashtag #SupportNursesAndMidwives per la campagna dedicata proprio al 2020 anno internazionale degli infermieri e delle ostetriche.