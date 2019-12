Vicenza, adotta uno degli abeti rossi che decorano le vie del centro

Condividi

Linkedin email

“Adotta un albero di Natale a Vicenza“. A Natale non si abbandona nessuno, nemmeno un albero! Sarà possibile, infatti, adottare uno degli abeti rossi che decorano le vie del centro storico di Vicenza. Il 6 gennaio 2020 gli alberi verranno consegnati alle persone che li hanno adottati e che potranno metterli a dimora nel proprio giardino, regalando ad essi una seconda vita.

Per prima cosa è indispensabile scegliere un nome per il proprio albero e scriverlo in un foglio o un cartoncino; presentarsi allo Chalet del Vin Brulè (angolo tra corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo) tutti i giorni dalle 17 alle 19; lì compilare il modulo e scegliere l’albero da adottare che verrà “battezzato” con il nome da scelto appendendolo ai suoi rami.

Gli alberi di Natale verranno consegnati alle famiglie “adottive” in occasione della festa dell’Epifania. Insieme al proprio abete, i nuovi proprietari riceveranno la carta d’identità che identifica l’albero e un piccolo manuale per garantirgli una lunga vita.