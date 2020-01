Cenone, la filosofia ci guarda nel piatto: «Mangiamo male»

Condividi

Il periodo delle festività natalizie è, par exellence, legato alle tavole imbandite e a una serie di ricette tipiche, oltre che allo strappo alla regola per quanto riguarda la dieta. Cade quindi a fagiuolo (o a lenticchia, per rimanere in tema) l’ultimo libro del professor Adriano Fabris, ordinario di filosofia morale ed etica della comunicazione all’Università di Pisa “Etica del mangiare. Cibo e relazione” (Edizioni Ets). La filosofia ci guarda nel piatto, si potrebbe dire, e il giudizio è impietoso: «Mangiamo male perché non sappiamo che cosa vuol dire bene e male nella nostra relazione con il cibo- scrive Fabris -. In questo periodo di cenoni e di celebrazioni gastronomiche varie, in cui finiamo per mangiare anche solo per ottemperare a una tradizione, l’esigenza di mangiare in maniera etica si ripropone con ancora più

urgenza – spiega ancora il filosofo – Mangiare eticamente significa mangiare in maniera equilibrata, rispettosa degli altri (di coloro che magari non possono permettersi cenoni), di sé (del proprio benessere e della propria salute), di tutto l’ambiente».

Il libro inizia con un capitolo polemico che illustra quanto l’approccio contemporaneo al mangiare sia spesso mal

impostato perché la relazione alimentare è univocamente appiattita su chi mangia o su chi/cosa è mangiato. La seconda parte del volume, approfondisce invece gli aspetti di sacralità legati al cibo, a partire dalle religioni che hanno

regolamentato come e cosa mangiare, anche allo scopo di mediare fra la necessità di uccidere per nutrirsi e il problema di limitare l’impatto di queste uccisioni. La terza parte infine, infine, sviluppa una vera e propria etica del mangiare, a partire dall’idea che mangiare è un atto che trasforma sia gli altri che se stessi.

Ma, in definitiva, cosa bisogna fare per mangiare bene? «Mangiare eticamente – conclude Fabris – significa non dimenticare mai che mangiare è un atto relazionale: un atto, cioè, che ci mette in relazione con gli altri, donne e uomini, con molti esseri viventi, con l’ambiente in generale. Per questo dobbiamo riflettere su ciò che

mangiamo e su come mangiamo. Magari per iniziare il nuovo anno in maniera davvero nuova».

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Screenshot dal film La grande abbuffata)