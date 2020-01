Sicurezza stradale, nel 2019 sono diminuite le “stragi del sabato sera”

Condividi

Linkedin email

Il 2019 sta per finire ed è tempo di bilanci. Per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli incidenti, stando ai dati di polizia stradale e carabinieri le “stragi del sabato sera” sono diminuite. Dall’inizio dell’anno all’8 dicembre scorso, nelle notti dei fine settimana (da mezzanotte alle 6 di sabato e domenica), i posti di controllo, con 153974 pattuglie, hanno rilevato 148 incidenti mortali che hanno cagionato 178 vittime (11 in meno del 2018).

Aumenta invece, leggermente, il numero di persone trovate alla guida in stato di ebbrezza. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 195533, il 5,7% dei quali (pari a 11063, di cui 9432 uomini e 1631 donne) è risultato positivo all’alcoltest (nel 2018 la percentuale era stata del 5,2%). Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 408. I veicoli sequestrati per la confisca 613.

Immagine di repertorio