Aumenti autostrade: stangata tra Mestre e Padova Est

Scattati dal primo gennaio gli aumenti dei pedaggi autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle autostrade a pagamento gestite in Veneto dalla società a proprietà pubblica Cav: il Passante di Mestre e la Venezia-Padova.

Se l’aumento concesso è mediamente dell’1,2%, la società ha operato scelte diverse a secondo delle tratte: tra Mestre-Padova Est, una delle più frequentate d’Europa, sulla quale l’aumento applicato concretamente alle automobili (classe A di pedaggio) supera il 7 per cento e per i pedaggio di classe B, cioè furgoni, camper, camion e bus a due assi, il pedaggio l’aumento è addirittura superiore al 10 per cento: il 10,71%.